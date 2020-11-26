شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تستعرض الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى فى منتدى الأعمال الكندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السفارة المصرية فى كندا، بتنظيم مشاركة مصرية رفيعة المستوى فى منتدى الأعمال " الكندى - العربى " الذى عقد 24 و25 نوفمبر الجارى ، حيث شاركت الدكتورة جلستان رضوان ، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الذكاء الاصطناعي في جلسة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، استعرضت خلالها ما يشهده قطاع الاقتصاد الرقمي في مصر من نمو كبير وإسهام متزايد في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عرض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، والتقدم الذي حققته في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأولويات الحكومة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، بهذه المناسبة، أعرب عن سعادته بالمشاركة المصرية المتميزة في أعمال المنتدى هذا العام، ممثلةً في قطاع تكنولوجيا الملعومات والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى الذى يشهد طفرة واضحة فى مصر ويحمل في طياته فرصاً متنوعة وواعدة للتعاون بين مصر وكندا. وأوضح السفير أبو زيد، أن كندا تحظى بوضعية خاصة علي المستوى العالمى في مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى مختلف مجالات التنمية، وتتميز مؤسساتها التعليمية والبحثية بالريادة عالمياً في هذه المجال، الأمر الذى عكس اهمية المشاركة المصرية في أعمال المنتدى، لاسيما في ظل الحضور الكبير للشركات الكندية والمستثمرين وممثلى المؤسسات التعليمية والحكومية المهتمة والمعنية بالتعاون مع الدول العربية.

يشار الى أن منتدى الأعمال الكندي العربي يتم تنظيمه كل عام من جانب مجلس الأعمال الكندي العربي، حيث شهدت نسخة هذا العام مشاركة رئيس وزراء كندا " جاستن ترودو" ووزراء الخارجية والتجارة الدولية ولفيف من كبار المسئولين الكنديين والعرب، بالإضافة الى ممثلي مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كندا والدول العربية.