شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين القابضة للنفط والغاز توقع اتفاقا مع شيفرون لإجراء دراسة مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء، إن الشركة البحرينية القابضة للنفط والغاز وقعت اتفاقا مع شيفرون الشرق الأوسط لإجراء دراسة مشتركة من أجل تقييم الطلب المستقبلى على الغاز فى المملكة وتحديد مصادر الإمداد المحتملة.

نقلت الوكالة الرسمية عن وزير النفط، قوله إن الاتفاق يدعم جهود البحرين لتطوير قطاع الغاز الطبيعى المسال.