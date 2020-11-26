شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر سلبياً مع ترقب تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء على نحو سلبي في ظل استمرار الرقب في الأسواق لتطورات ازمة فيروس كورونا.



وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد صرح بان حكومته تنوي تخفيف قيود الإغلاق خلال احتفالات اعياد الكريسماس تزامنا مع خطوة مشابهة من الحكومة الفرنسية.



وفي ذات السياق، أعلنت شركة "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا الأسبوع بأن نسبة فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 90% كما أنه يعطى على جرعة واحدة مشيرة إلى أنها ستسلم 200 مليون جرعة بنهاية العام الجاري.



وتعول العديد من الدول على اللقاحات المعلن عنها لاستخدامها بشكل طاريء في محاولة لاحتواء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وذكرت مصادر في المفوضية الأوروبية بأن دول التكتل الموحد سوف تبدأ قبل نهاية العام توزيع لقاحات للوقاية من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش عند 1.3382، وسجل أعلى سعر عند 1.3388 وأقل سعر عند 1.3379.