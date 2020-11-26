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شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يظهر مناقشة برنامج شراء السندات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت فاعليات ما دار داخل اجتماع الاحتياطي الاتحادي أن أعضاء البنك المركزي ناقشوا برنامج شراء الأصول واحتمالات تعديله لدعم الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح محضر الاجتماع أن اعضاء البنك المركزي ناقشوا إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا لا سيما أن طريق التعافي لا يزال طويلا.
كان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن في اجتماعه الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.
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