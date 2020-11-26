شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد بيانات إعانات البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرا بصدور بيانات إعانات البطالة الضعيفة، وذلك بالتزامن مع التفاؤل بشأن الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر طلبات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات إلى ارتفاع نسبته 1%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 778 ألف طلب في الأسبوع الماضي بما تجاوز التوقعات، بينما سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 33.1% في الربع الثالث.



هذا، وقد رحب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بقرار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي أمر وكالة الخدمات العامة باتخاذ إجراءات نقل السلطة لإدارة "بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.9 نقطة.