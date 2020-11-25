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ونوه رئيس اللجنة بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع المقاولات بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفا أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية، مثمنا الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندتها لها في جميع فعالياتها، فضلا عن تسخير إمكاناتها لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوطنية انتخبت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية حمد الحماد رئيسا لها، والمهندس عثمان الغامدي وخالد الحارثي نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).ونوه رئيس اللجنة بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع المقاولات بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفا أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية، مثمنا الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندتها لها في جميع فعالياتها، فضلا عن تسخير إمكاناتها لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

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