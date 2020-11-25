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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ندوة دولية افتراضية تنظمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، في 8 ديسمبر المقبل بعنوان (تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي).

وتأتي الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في إطار جهود الهيئة المتصلة بالاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م، وبهدف توحيد الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي، وتعزيزا لتوجهات الهيئة الاستراتيجية كمنظم رقمي، وتفعيل دور الطيف الترددي في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.

ويشارك في الندوة أكثر من (70) متحدثا من كبار المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من (20) دولة حول العالم.