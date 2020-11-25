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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1007 جولات رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، نتج عنها ضبط 35 مخالفة، منها 29 مخالفة تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وأربع مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة. وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 780 موقعا باستخدام 151910 لترات من المعقمات والمطهرات، ورفع 7445 طنا من النفايات، وإزالة 41112 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات. وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية؛ بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية في كافة أسواق النفع العام والمراكز التجارية ورفع النفايات وضبط المخالفات، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940. وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية؛ بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية في كافة أسواق النفع العام والمراكز التجارية ورفع النفايات وضبط المخالفات، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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