شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتخلى عن المستويات القياسية قبيل عيد الشكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخذت الأسهم الأمريكية استراحة بعد أن تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 30 ألف نقطة الثلاثاء، حيث تكون أحجام التداول أقل من المعتاد قبيل عطلة عيد الشكر. وتبقى الأسواق مغلقة في وول ستريت الخميس وتعمل نصف يوم الجمعة.

يأتي ذلك، بعدما اخترق داو جونز أكثر من 30 ألف نقطة للمرة الأولى الثلاثاء، وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ عام 1987، بارتفاع أكثر من 13%.

وتلقت الأسواق ضغوطاً من ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية مجدداً. وواصل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الارتفاع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن طفرة الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 والقيود المفروضة على الشركات تزيد من تسريح الموظفين وتقوض تعافي سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة في ضوء العوامل الموسمية بلغ 778 ألفاً للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 748 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 730 ألفاً في أحدث أسبوع.

وتعصف موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة، حيث يتجاوز العدد اليومي المئة ألف منذ أوائل الشهر الجاري. وأصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس في البلاد، بحسب إحصاء أجرته رويترز من واقع البيانات الرسمية.

الأسواق الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية في الغالب الأربعاء، حيث توقفت لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاعها، مع تزايد اليقين السياسي في الولايات المتحدة وأخبار لقاحات فيروس كورونا الإيجابية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2%، بعد أن افتتح مرتفعاً بنسبة 1% في بداية التداول. وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.5% لتتصدر الخسائر، بينما ارتفعت أسعار السلع المنزلية بنسبة 0.7%.

وحذر البنك المركزي الأوروبي الأربعاء من أن البنوك الأوروبية لن ترى عودة الأرباح إلى مستويات ما قبل الوباء قبل عام 2022.

الأسواق اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الأربعاء، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت حيث صعد مؤشر داو جونز لمستوى قياسي الليلة الماضية مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل التفاؤل إزاء لقاح فيروس كورونا وتبدد الضبابية حيال الانتخابات الأمريكية.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.5 بالمئة مسجلاً 26296.86 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر أغلق على أعلى مستوى في 29 عاماً ونصف العام الثلاثاء.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة ليسجل 1767.67 نقطة، ليواصل سلسلة ارتفاعات طفيفة، بعدما لامس أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة.

(وكالات)