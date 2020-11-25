شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي يخترق 2400 نقطة.. ومؤشر «أبوظبي» يغازل 5000 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية بناء المزيد من القواعد السعرية بشكل مدروس بعيداً عن العشوائية، لاسيما في العقار والبنوك بفعل شهية الشراء، ما يمهد الطريق لاختراق مستويات دعم جديدة، مع عودة الثقة إلى المستثمرين.

وصعد مؤشر دبي 0.57% مخترقاً حاجز 2400 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.85% مغازلاً مستوى 5000 نقطة، في وقت ظلت الأنظار شاخصة نحو «الدار» و«إعمار العقارية» اللذين تصدرا التداولات مجدداً.

وضخت المحافظ الاستثمارية 76.6 مليون درهم، توزعت ب40.8 مليون في دبي، و35.76 مليون في أبوظبي.

وكسر «الدار» مستوى 3 دراهم مغلقاً عند 3.07 درهم بعد ارتفاعه 4.07%، متصدراً تداولات سوق أبوظبي ب125.74 مليون درهم، وارتفع «إعمار العقارية» 0.92% إلى 3.27 درهم، مع تداولات ب80 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 878.8 مليون درهم منها 440.5 مليون في دبي و438.3 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 542.35 مليون، توزعت بواقع 436.4 مليون في دبي و105.95 مليون في أبوظبي. وارتفعت أسهم 35 شركة بينما تراجعت 16 شركة من خلال تنفيذ 9398 صفقة.

سوق دبي

ارتفع سوق دبي 0.57% إلى 2413.2 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والتأمين والاتصالات.

وارتفع العقار 0.77% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.92% 0.92% و«إعمار للتطوير» 0.73% و«إعمار مولز» 0.52%.

وزاد البنوك 0.6% بفعل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.9% واستقرار «الإمارت دبي الوطني» من دون تغيير.

وزاد النقل 0.32% بعد ارتفاع «العربية» 0.82% في وقت استقر «أرامكس» ونزل «الخليج للملاحة» 0.24%. ونزل الاستثمار 0.57% تحت وطأة نزول «دبي للاستثمار» 0.79% فيما استقر «شعاع» و«دبي المالي».

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر أبوظبي 0.85% إلى مستوى 4989 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والخدمات.

وزاد البنوك 0.79% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.94% و«أبوظبي التجاري» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%.

وارتفع العقار 3.93% مع ارتفاع «الدار» 4.07% و«رأس الخيمة العقارية» 1.17%.

كما ارتفع الاستثمار 0.78% بفعل «العالمية القابضة» 0.25% و«الواحة» 4.76% و«إشراق» 1.28%.

واستقر سهم «اتصالات»، وتراجع الطاقة 0.15% بتراجع «طاقة» 1.35% وارتفع «دانة غاز» 0.45% واستقر «أدنوك للتوزيع».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 80 مليون، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 70 مليون، ثم «إعمار للتطوير» بتداولات بقيمة 42.2 مليون.

وفي أبوظبي، تصدر «الدار» التداولات ب125.74 مليون مغلقاً عند 3.07 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» ب90.24 مليون، ثم «العالمية القابضة» مع 74.4 مليون من التداولات.

وسجل «الإثمار» الارتفاع الأكثر بسوق دبي ب14.83%، بينما سجل «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 3.84%.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بأبوظبي «أبوظبي الوطنية للتأمين-أدنيك» ب14.89%، وجاء في مقدمة المتراجعة البنك التجاري الدولي بنزوله 4.93%.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء، توزعت بواقع 95.37 مليون للأجانب و460 ألف درهم للخليجيين. واتجه العرب والمواطنون نحو التسييل، منها 6.3 مليون للعرب و86.54 مليون للمواطنين.

وفي دبي، اتجه الخليجيون للشراء ب63.2 مليون، واتجه العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، (2.58 مليون للعرب و21.4 مليون للأجانب و39.24 مليون للمواطنين).

وركز الأجانب مشترياتهم على «الدار العقارية» و«العربية للطيران» و«أبوظبي الإسلامي» و«سلامة للتأمين» بينما تركزت مبيعاتهم على «أرامكس» و«دبي الإسلامي» و«أملاك» و«الواحة كابيتال».

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء ب76.6 مليون، منها 40.8 مليون في دبي و35.76 مليون في أبوظبي. واتجه الأفراد نحو التسييل ب76.6 مليون، منها 40.8 مليون في دبي و35.76 مليون في أبوظبي.