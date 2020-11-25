شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي.. إنفاق استهلاكي قوي في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا قويا في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن من المرجح أن ينحسر الزخم في ظل تنامي إصابات كوفيد-19 وتوقف دعم أسبوعي لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل بما يؤثر سلبا على الدخل.

زاد إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. وانخفض الدخل الشخصي 0.7 بالمئة، بعد مكاسب بالنسبة ذاتها في سبتمبر أيلول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد إنفاق المستهلكين 0.4 بالمئة واستقرار الدخل في أكتوبر تشرين الأول.

كذلك، زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر /تشرين الأول لكن الزخم يتباطأ تمشيا مع التوقعات لنمو اقتصادي أقل في الربع الرابع من السنة.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، هي مؤشر رائج لاستقاء خطط إنفاق الشركات، 0.7% الشهر الماضي. وكانت طلبيات ما يُعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 1.9% في سبتمبر أيلول.

كان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.5%. وارتفعت الطلبيات 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وتشير التوقعات إلى معدل نمو دون الـ 5% في الربع الأخير من 2020.