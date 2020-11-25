شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض «جواهر الإمارات» بمشاركة أكثر من 100 عارض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الشارقة: ”الخليج 365”

في تنظيم استثنائي، وبمشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة، انطلق الأربعاء في إمارة الشارقة، الحدث الإماراتي الأول المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور، «معرض جواهر الإمارات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار أربعة أيام، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتزخر أروقة معرض «جواهر الإمارات» بالعديد من المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والتي تلبي الكثير من الطلبات لمختلف الحفلات والمناسبات، لتصاميمها الإبداعية والنادرة التي تتميز بلمساتها التي تحاكي ميول الزوار، ويجدون فيها ضالة أذواقهم المختلفة وتخطف قلوبهم وأنظارهم بسحرها المميز.

ويجمع المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع تحت سقف واحد أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها، كما يتضمن جناحاً خاصاً للعطور، يضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود.

تحفيز حركة المبيعات

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، اهتمام الغرفة بدعم وتطوير كافة المعارض التي ينظمها ويستضيفها إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في مدن الإمارة بشكل مستدام، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي أرخت بظلالها على مختلف القطاعات، والتي شهدت تأثراً غير مسبوق، لافتاً إلى أهمية الفعاليات والمعارض التي من شأنها تحفيز حركة المبيعات والتجارة على المستوى المحلي، والتي عملت الغرفة على توفير كافة أشكال الدعم لها، انطلاقاً من حرصها على الإسهام الفاعل والحيوي في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، ومن بينها صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في الشارقة، نظراً لأهمية المعارض المتخصصة ودورها الحيوي والمباشر في تعزيز نشاط مختلف قطاعات الأعمال.

إقبال فاق التوقعات

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «إن حجم الإقبال غير المتوقع على المشاركة في الحدث والذي بلغ 100% دفعتنا إلى وضع معرض«جواهر الإمارات»على قائمة أجندة المركز الثابتة سنوياً، كما عكست مدى أهمية الدور الذي تقوم به صناعة المعارض، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مميزة ورائدة للمعارض المتخصصة، والتي أكدتها عودة باكورة المعارض على أرض مركز إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في الذيد وخورفكان مبكراً قياساً لمختلف دول العالم، ما يعكس رؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة التي تحرص دوماً على ضمان استمرارية الحياة، وعدم تعطيل القطاعات الأساسية مهما كانت التحديات».

مفاجآت متميزة

ولفت المدفع إلى أن المعرض يعد وسيطاً مثالياً بين التجار والمشترين، خاصة أنه يتضمن العديد من العروض الحصرية والتخفيضات التي ستطلقها الشركات العارضة، كما سيكون حافلاً بالمفاجآت المتميزة، حيث سيوفر لزواره فرصة الفوز بطقم من الألماس وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس تقدمة سالم الشعيبي للمجوهرات، إلى جانب السحب اليومي على هاتف أيفون 11 برو من خلال الاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض، فضلاً عن قسائم شرائية يومياً بقيمة 1000 درهم، كما سيتخلل المعرض تنظيم برنامج جماهيري سيتم بثه على تلفزيون الشارقة لمقابلة العارضين ومنظمي الحدث، وتوزيع قسائم شراء للزوار بقيمة 10 آلاف درهم من خلال السحب اليومي التي سيتم إجراؤه من موقع الحدث.