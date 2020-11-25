شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينمو بأفضل وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة الثانية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث/2020 والتي سجلت نمو بمعدل 33.1% ،بأفضل وتيرة نمو على الإطلاق فى تاريخ الولايات المتحدة ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى نمو بمعدل 33.1%، وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 33.1%.

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