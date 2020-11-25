شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية مستقرة بعد مستوى قياسي تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في التداولات المبكرة الأربعاء حيث أعطت قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعة دليلا جديدا على تباطؤ التعافي بسوق العمل وسط تزايد في إصابات كوفيد-19. وصعد المؤشر داو جونز فوق مستوى 30 ألف نقطة الثلاثاء.

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