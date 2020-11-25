شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يفتتح المقر الإقليمي الجديد لـ «بي دبليو سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، المبنى الجديد لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (بي دبليو سي) الشرق الأوسط، إحدى شركات الخدمات المهنية المتخصصة في مجال الاستشارات والدراسات التسويقية، في «إعمار سكوير»، في منطقة وسط مدينة دبي، حيث كان في استقبال سموه كبار مسؤولي الشركة في دبي وفي مقدمتهم هاني أشقر، الشريك المسؤول في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشركة بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد، مشيداً بإسهامات الشركة العالمية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات بوجه عام، وكذلك ما تقوم به الشركة من جهود في سبيل تعزيز صفوفها بالكوادر الوطنية وقال سموه: «يعكس استثمار «بي دبليو سي» في الشرق الأوسط مرونتها والتزامها تجاه دبي والمنطقة، ويظهر الثقة بتعافي الأعمال في دولة الإمارات من تأثيرات الجائحة. السعادة والرفاهية في قلب رؤية دبي لمجتمع منتج يجذب المواهب المحلية والعالمية، ومكاتب الشركة الجديدة مثال لبيئة العمل الحديثة التي تقدم تجارب متميزة للأفراد والعملاء».

وأكد سموه أن قوة الشراكة بين دبي والقطاع الخاص تعد من أبرز المقومات التي تعزز الطموحات نحو مزيد من النجاحات المشتركة على المديين القريب والبعيد، حيث مثّلت تلك الشراكة إحدى الدعائم الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، مع حرص حكومتها على تهيئة كافة الظروف الملائمة التي تمنح مؤسسات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، حرية الإبداع وتعينه على التطلع دائماً إلى مستويات أعلى من النجاح، حتى في أصعب الظروف، متمنياً سموه للشركة مزيداً من التقدم والازدهار ولجميع العاملين فيها كل التوفيق والسداد.

وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «لطالما كانت دولة الإمارات منارة للتسامح والمرونة والابتكار. ودليلاً على استمرار استثمارنا في المنطقة، قمنا بإعادة تصور مكان عملنا في عدد من المواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبما أننا شركة تعنى بالخدمات كان من الطبيعي أن تتمحور مكاتبنا الجديدة في دبي حول عملائنا وموظفينا».

وفي إطار حديثه عن مركز التجارب الرقمي الجديد، أضاف أشقر: «يقدم مركز التجارب الجديد في الشرق الأوسط أفضل الخدمات لعملاء «بي دبليو سي» في المنطقة. فهو نموذج مبتكر يجمع أفضل مزايا الإبداع وخدمات الاستشارات ويظهر كيفية تطوّر الأفكار من الاستراتيجية وحتى التنفيذ على أرض الواقع ليكون وجهة للابتكار والإبداع ويوفر حلولاً لأبرز المشاكل التي تواجهها المنطقة».

يُذكر أن المكاتب الجديدة للشركة في دبي يضمها مبنى مكوّن من ستة طوابق بمساحة إجمالية 176216 قدماً مربعة، وتقدم المكاتب للعملاء والموظفين مرافق معتمدة من مؤسسة WELL العالمية المتخصصة في مجال اعتماد معايير الصحة والسلامة، وتتميز بإطار عمل مرن يسهم في تعزيز الصحة والتجربة الإنسانية عبر التصميم.

وقالت منى أبو هنا، رئيس شؤون الموظفين والشريك الاستشاري في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «تم بناء مكاتبنا كمركز للتعاون والإبداع المشترك حيث يمكن لعملائنا وموظفينا الاجتماع والعمل معاً. ابتكرنا بيئة عمل منفتحة تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار ولا تتقيد المساحة بساعات العمل وتخصيص المقاعد بل تتماشى مع المقاربة المرنة التي نتبعها وترتكز على توفير أفضل تجربة للموظفين».