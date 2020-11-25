شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات مشتركة لوزارة المالية وأمانة مجلس التعاون خلال «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة في القطاعين المالي والاقتصادي وتنفيذها ضمن جناح مجلس التعاون خلال فترة إقامة معرض إكسبو دبي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير سبل التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وفي إطار حرصها على توثيق عرى الروابط بين شعوب المنطقة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي بين يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو دبي والوفد المرافق له. واطلع يونس الخوري خلال الاجتماع على عرض مقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون حول أهم الفعاليات والبرامج المزمع اقامتها في جناح الأمانة خلال معرض إكسبو دبي.

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع آليات واضحة تحدد أسس التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة التي ترتبط بمجالات التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المتبادل في نطاق الإمكانيات المتاحة، وفي حدود القوانين واللوائح المنظمة.

وقال: تأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير آفاق التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولتحقيق أقصى فائدة ممكنة من المشاركة في معرض إكسبو. إن وزراة المالية ملتزمة بدورها في تقديم كافة سبل الدعم المطلوب لدفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات عديدة أبرزها، اعتبار وزارة المالية شريكاً رئيسياً في كافة الفعاليات الاقتصادية والتنموية التي سيتم تنظيمها في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو دبي، والعمل على تطوير برامج ومبادرات مشتركة وعقد ورش وندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية وتدريبية في المجالات الاقتصادية والتنموية ضمن أنشطة جناح مجلس التعاون، إلى جانب التعاون لإطلاق برامج ومبادرات وفعاليات اقتصادية وتنموية مشتركة بالتعاون مع الأجنحة الأخرى المشاركة في المعرض وبالأخص أجنحة دول مجلس التعاون.