شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة تفاعلية ترشدك إلى 100 متجر في سوق الذهب بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات؛ أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، عن «خريطة مدينة الذهب الاستكشافية» الجديدة، وهي خريطة ثورية ثلاثية الأبعاد لعملاء سوق الذهب في دبي. بنقرة بسيطة، ستوفر الخرائط المتكاملة للعملاء ومعلومات حول المتاجر الموجودة في سوق الذهب وفئة المجوهرات المتاحة.

يمكن للعملاء الوصول إلى خريطة سوق الذهب؛ من خلال أكشاك المسح «خريطة مدينة الذهب الاستكشافية» الموجودة في جميع المداخل الثلاثة لوجهة التسوق الذهبية الشهيرة.

تغطي الخريطة منظراً تفصيلياً للشارع يضم 100 متجر مجوهرات تقع أسفل الممرات ذات الأسقف المنحوتة تقليدياً والتي تضم ملايين تصاميم المجوهرات المصنوعة من الذهب والفضة والماس والأحجار الكريمة والمعادن الأخرى. تم تحديد متاجر المجوهرات بشكل واضح في الخريطة، مما يتيح للعملاء تحديد موقع متاجرهم بسهولة. تستخدم الخريطة أحدث الميزات المتوافقة مع جميع الأجهزة.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: الخرائط هي واحدة من أكثر الميزات التي يتم الوصول إليها على هواتفنا المحمولة، ونحن كصناعة أردنا أن نكون مستعدين لهذا التطور. ستعمل خريطة مدينة الذهب الاستكشافية الخاصة بنا ببساطة على تحسين تجربة التسوق، وتمكين زوارنا من الوصول إلى جميع المتاجر المتاحة داخل السوق. ستكون الخريطة رفيق التسوق المثالي لملايين المتسوقين الذين سيتوافدون على السوق خلال موسم الأعياد القادم، وموسم مهرجان دبي للتسوق.

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