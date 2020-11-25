شكرا لقرائتكم خبر عن ايسيلا: النصر أفضل من الشارقة ولم يستحق الهزيمة أمامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الروماني دانييل ايسيلا مدرب بني ياس أن فريقه تنتظره مباراة صعبة للغاية ضمن المرحلة السابعة لدوري الخليج العربي، مبيناً أن مضيفه النصر يعد الأفضل بين فرق الدوري حالياً، وأوضح أنه شاهد مباراته مع الشارقة وكان الفريق الأزرق هو الأفضل في الملعب وعلى الرغم من ذلك خسر وكان لايستحق الهزيمة عن طريق هدفين من علامة الجزاء.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي التقديمي إن على بني ياس أن يعود إلى الطريق الصحيح؛ لتحقيق النتائج الإيجابية من جديد بعد التعثر في آخر ثلاث جولات.

وبخصوص تراجع مستوى بني ياس في الفترة الأخيرة أشار ايسيلا إلى أنه فريق يقدم مستويات جيدة وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز ولكن هناك بعض التفاصيل الدقيقة أمام الجزيرة وعجمان واتحاد كلباء ساهمت في نزيف النقاط.

واعتبر المدرب الروماني أن غياب تسجيل الأهداف عن هجوم بني ياس في المباراة الأخيرة يعود إلى عدم التركيز؛ لأن الفريق صنع أكثر من 5 فرص.

وكشف مدرب السماوي عن جاهزية جميع اللاعبين ماعدا قائد الفريق فواز عوانة الذي لم يستطع إكمال التدريب الثلاثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر ايسيلا: النصر أفضل من الشارقة ولم يستحق الهزيمة أمامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.