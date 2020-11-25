شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى والعربى، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، وكذلك استقرار أسعار الذهب.

تباين مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13229 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4261 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة.

المؤشر العام لسوق دبي المالي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.57% رابحاً 13.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2413.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 436.5 مليون سهم محققة ما قيمته 440.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6147 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.32%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.4 مليون ورقة بقيمة 80.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.92%.

يذكر أن إدارة بورصة دبي، أعلنت عطلة رسمية في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 49، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر.

هبوط الذهب 29 جنيها

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فى مصر عند 787 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، وذلك بعد هبوط 29 جنيها فى سوق الصاغة آخر 48 ساعة، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة.

برتوكول تعاون بين غرفة الملابس واتحاد الصناعات

وقع اتحاد الصناعات بروتوكولاً ثلاثياً بين الاتحاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث يهدف البروتوكول للارتقاء بمعدلات تشغيل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة بمحافظات القليوبية والفيوم وبني سويف.

وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد يسعي للتواصل مع كافة الجهات والوزارات والهيئات الدولية المعتمدة والتنسيق معها للنهوض بالمؤشرات الاقتصادية ورفع معدلات الانتاج القومي المحلي وتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكاروتقديم عدد من البرامج التدريبية للشباب والنساء وذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى الرعاية الصحية الكاملة للمتدربين وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للجميع سواء فى المصانع التابعة لأعضاء الإتحاد أو بإنشاء مشروعات متناهية الصغر لهم.

الاقتصاد الرقمى الصينى يتجاوز 5 ترليون دولار فى 2019

أظهر تقرير جديد صادر عن الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني أن الاقتصاد الرقمي للبلاد بلغ أكثر من 5 ترليون دولار في عام 2019، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضح التقرير ارتفاع نسبة معاملات التجارة الإلكترونية بالصين إلى 6.7% في عام 2019، ليبلغ 35.8 تريليون يوان (5.45 تريليون دولار)، ويمثل 36.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد -19 أكدت على أهمية الإنترنت، فيما أصبح الاقتصاد الرقمي قوة مهمة في التخفيف من تأثير الفيروس.

وبين البحث الوارد في التقرير، أنه بحلول نهاية شهر مايو الماضي، قامت الصين بتغطية جميع المناطق الحضرية والريفية بشبكة من الألياف الضوئية.

ووصل عدد محطات الـ 4G في الصين 5.44 مليون في عام 2019، وبلغ استهلاك حركة البيانات المتنقلة 122 مليار جيجا بايت في نفس العام، وبحلول سبتمبر2020 قامت الصين ببناء أكثر من 480 محطة 5G لتصبح الأولى في العالم في هذا المجال.