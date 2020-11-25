شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بجلسة الأربعاء باستثناء السوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 12.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5560.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسراً 26.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6153.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 15.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2% خاسراً 8.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4471.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 158.5 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.60%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.65%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 14.14%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.22% يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.33%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 6.32%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي، تخارجه نهائياً من كامل مشروعه العقارية بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم استلام كامل الدفعات من قيمة البيع بإجمالي 4 ملايين دولار أمريكي بما يعادل 1.2 مليون دينار كويتي، وسيتم إدراج ربح مقداره 218.2 ألف دينار كويتي من خلال بيان الدخل، ضمن البيانات المالية للخليجي خلال الربع الرابع من عام 2020.

وفي سياق آخر قالت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، إنه لا توجد أي تطورات جوهرية حدثت في أنشطة الشركة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تداول غير اعتيادي على سهم الشركة.