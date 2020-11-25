شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 25-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.52 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

ومني الدولار بخسائر اليوم الأربعاء بفعل التقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا وتوقعات بدعم مالي من الحكومة الأمريكية الجديدة أدى لتحول الأموال من الدولار إلى أصول عالية المخاطر.

وسجلت العملة الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، ويعد كلاهما من المؤشرات على مستوى الإقبال على المخاطرة نظرا لارتباطهما الوثيق بتجارة السلع العالمية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.49 جنيه للشراء .

18.62 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.52 جنيه للشراء .

18.71 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.53 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.55 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.55 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.55 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.52 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.