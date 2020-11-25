قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور.. وانخفاض الطماطم لليوم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 25-11-2020 شهدت انخفاضا بشكل عام، كما شهدت أسعار الطماطم تراجعا لليوم الثاني على التوالي، جاءت الأسعار كالتالى:- الطماطم 4-7.5 جنيه. الكوسة 1.5-3.5 جنيه. الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو. البسلة 7-10جنيهات. البطاطس 1.5- 2.5 جنيه. الملوخية 2-3 جنيهات . البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض3-6.5 جنيه. الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه. الخيار الصوب 3-5 جنيهات. الجزر 3 - 5 جنيهات. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهات. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات. الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات. الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه. البطاطا 1.5 - 2 جنيها.

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