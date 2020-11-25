شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

ومني الدولار بخسائر اليوم الأربعاء بفعل التقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا وتوقعات بدعم مالي من الحكومة الأمريكية الجديدة أدى لتحول الأموال من الدولار إلى أصول عالية المخاطر.

وسجلت العملة الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، ويعد كلاهما من المؤشرات على مستوى الإقبال على المخاطرة نظرا لارتباطهما الوثيق بتجارة السلع العالمية.

وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.46 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.99 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.88 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.85 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سوداني

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 34.21 دينار جزائري

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني