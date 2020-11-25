شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي.. و"إعمار" الأكثر نشاطاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.57% رابحاً 13.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2413.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 436.5 مليون سهم محققة ما قيمته 440.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6147 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.32%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.4 مليون ورقة بقيمة 80.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.92%.

يذكر أن إدارة بورصة دبي، أعلنت عطلة رسمية في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 49، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر.