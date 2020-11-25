تعرف على هالة السعيد بعد حصولها على جائزة التميز الحكومى في 15 نقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومى كافضل وزيرة عربية. وعن المناصب التى تولتها هى كالتالى : - أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016. - شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 وحتى 2016. - قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات (2006-2008). - تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 إلى الآن . - تولت إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر2009-2011، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. - شاركت في اطلاق برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة عام 2009. - شغلت عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. - عضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" سبتمبر 2014 - 2015. -شغلت عضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أكتوبر 2012 - 2014. - شغلت عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر2003 - 2015. - شغلت عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة اتاحة التمويل، بالبنك المركزى المصرى 2008-2011. - عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN ، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية 2006 – 2011. - شغلت عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب –البنك المركزي المصري 2005 –2011. - شغلت عضوية المجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء - البنك الدولي 2004 – 2007. - شغلت عضوية المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2003- 2011.

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