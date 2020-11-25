شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال: إكسون تخفض توقعات سعر النفط لنحو 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، نقلا عن وثائق داخلية لشركة إكسون، إن شركة النفط الأمريكية العملاقة خفضت توقعاتها لأسعار النفط لمعظم العشر سنوات المقبلة. قال تقرير الصحيفة إن الشركة خفضت توقعاتها لأسعار النفط لكل من السنوات السبع المقبلة بين 11 و17 بالمئة، وذلك في إطار عملية تخطيط مالي داخلية أجريت خلال الخريف.

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