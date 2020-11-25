شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الطاقة تحرم المؤشرات الأوروبية من اللحاق بـ«وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية في الغالب الأربعاء، حيث توقفت لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاعها مع تزايد اليقين السياسي في الولايات المتحدة وأخبار لقاحات فيروس كورونا الإيجابية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2%، بعد أن افتتح مرتفعًا بنسبة 1٪ في بداية التداول. وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.5% لتتصدر الخسائر بينما ارتفعت أسعار السلع المنزلية بنسبة 0.7%. وبذلك فشلت الأسواق الاوروبية في اللحاق بمسار الصعود لوول ستريت التي تواصل تحطيم الأرقام القياسية.

ودفعت أخبار لقاح فيروس كورونا الإيجابية واليقين السياسي الناشئ في الولايات المتحدة أسواق الأسهم العالمية إلى الارتفاع، لكن الزخم تلاشى في الساعات الأولى من جلسة التداول الأوروبية.

وحذر البنك المركزي الأوروبي الأربعاء من أن البنوك الأوروبية لن ترى عودة الأرباح إلى مستويات ما قبل الوباء قبل عام 2022.

(وكالات)

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