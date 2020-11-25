سوق العقارات بقطر.. انهيارات ولجوء للأجانب (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف بأن سوق العقارات بقطر يشهد انهيار خلال الفترة الحالية، فبعد المقاطعة حققت أسوأ أداء بين أسواق العقارات بالمنطقة وكانت أضعف سوق للإسكان في الربع الثاني من عام 2018.

وأوضح الفيديوجراف أن عدد رخص البناء الجديدة تراجعت بنسبة 32.4% الشهر الماضي وتراجع عدد رخص البناء في العاصمة الدوحة بنسبة 18%.

وهناك أسباب لتراجع سوق العقارات بقطر منها ضعف بيئة الاستثمار والعمل وتخارج استثمارات أجنبية، وكذلك عدم السيطرة على فيروس كورونا بعد تفشيه بالبلاد كما أن الدوحة سعت لاستجداء الأجانب لوقف انهيار السوق عبر مغريات و ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في البلاد.

كما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16 ومنحت إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال .. فهل تنجح قطر في انقاذ سوق العقارات؟

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