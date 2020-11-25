شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتتخلى عن أفضل مستوي إغلاق فى تسعة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الخسائر محدودة حتى الآن ، خاصة بعدما سجلت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ،وسجل مستوي إغلاق عند 392.39 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليتخلي عن أعلى مستوياته فى تسعة أشهر ، بفعل نشاط عمليات البيع لحاجز الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، تاليه قطاع البنوك مع هبوط بنسبة 1.4%.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 450 نقطة ليتداول فوق 30 ألف نقطة للمرة الأولى فى التاريخ.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.4% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا .