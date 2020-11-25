شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جي بي مورجان (JPM) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.62% بما يعادل 5.45 نقطة ليستقر على سعر 123.32 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 122.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 129.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد