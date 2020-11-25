شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يعزز من مكاسبه – تحليل – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.64% بما يعادل 0.56 نقطة ليستقر على سعر 21.75 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة الحالي 22.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 23.92.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد