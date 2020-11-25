شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية مستمرة ليتحرك حول 48.50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 50.70 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن الثبات فوق 46.50 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد