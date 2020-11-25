شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية مؤقتة هذا الصباح لكنه يعود للاستقرار حول 1810.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بتخطي 1794.84 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1765.00، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستويات 1819.00 و1830.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط