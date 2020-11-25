شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع 1.5 مليار دولار من طرح سندات خاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة «بلومبيرج» أن حكومة دبي جمعت 1.5 مليار دولار هذا الأسبوع، من خلال إعادة فتح أدوات الدين الحالية. وأدارت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»؛ الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، الصفقات بشكل منفرد في 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق التوزيعات التالية:

250 مليون دولار من إعادة فتح برنامج إصدار السندات في سبتمبر/أيلول الماضي، و500 مليون دولار من إعادة فتح سندات في يناير/كانون الثاني من عام 2013، إضافة إلى 500 مليون دولار إضافية من إعادة فتح سندات إسلامية في سبتمبر/أيلول الماضي، و250 مليون دولار من إصدار أبريل/نيسان من عام 2014.

يذكر أن العائد على سندات دبي المستحقة في 2050 كان عند 4.17% يوم الثلاثاء الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى عند 4.39% منذ شهرين.

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