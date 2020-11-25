شكرا لقرائتكم خبر عن «فينتك أبوظبي 2020» يؤكد مكانة الإمارات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

افتتح عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «فينتك أبوظبي 2020»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تؤثر في القطاع المالي في الوقت الحالي، كما يهدف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود. ويستقطب المنتدى كبار المسؤولين ومحافظي البنوك المركزية وممثلي الجهات الحكومية.

أكد أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أن عام 2020 علمنا مدى أهمية التعاطف والتضامن والاستدامة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما أنهما المفتاح الأساسي لتقوية مجتمعاتنا ولتطوير مرونتنا.

وقال الصايغ، في الكلمة الافتتاحية لجلسات «فينتك أبوظبي» التي انطلقت الأربعاء: «في حين أدت جائحة «كوفيد- 19» إلى تأخير الخطط، ولا تزال تختبر المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، إلا أن عام 2020 منحنا المزيد من الوقت لإعادة التفكير ولاعتماد وجهات نظر جديدة. إنها، من دون أدنى شك، فرصة لمراجعة وتحويل وتعزيز عروض القيمة لاقتصاداتنا بطريقة مؤثرة وشاملة ومستدامة».

وتابع الصايغ: «في السنوات القليلة الماضية، ركّزنا على تطوير المعايير التنظيمية الصحيحة وأسس العمل، من أجل تسريع النمو والاستعداد للتحديات والفرص المقبلة. لقد أدركنا الإمكانات الضخمة لإنشاء قطاع مالي قوي وشامل. من هنا، فإننا نركّز على إنشاء الأطر التنظيمية التقدمية التي تعمل على تشجيع الابتكار ودعم الوساطة المالية وتعزيز التعاون الصناعي».

تمكين المبتكرين ورواد الأعمال

وذكر الصايغ: «جرى العمل على تضمين التقنيات والرقمنة في بناء نظامنا البيئي وتطوير عملياتنا»، وتابع: «وكجزء من استراتيجية أعمالنا، نقوم بتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في أبوظبي، لاسيما شركات التكنولوجيا المالية، من أجل الحصول على الدعم اللازم لهم للابتكار الهادف. كما نهدف من خلال ذلك إلى دعم النمو والاقتصاديات المؤثرة».

وقال الصايغ: «نعمل بشكل وثيق مع حكومة أبوظبي بمؤسساتها المختلفة، كي نستفيد بشكل فعال من التكنولوجيا والمعرفة، ونستثمر في مستقبل اقتصاد بلدنا، ونصبح أكثر تنوعاً وشمولية واستدامة. ومن الجدير بالذكر أن أبوظبي تستفيد من التحولات ليس فقط في مجال الصناعة المالية والمصرفية، وإنما أيضاً في الصناعات والخدمات الحيوية الأخرى لاقتصادها. من ناحيتنا، نرى أن النمو طويل الأجل لأبوظبي يحصل من خلال وجود السياسات الحكومية التي تدعم الابتكار، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والمزيد من الشمول المالي ومنصات التجارة الإلكترونية، ومرافق الدفع الرقمية».

وأعرب الصايغ، عن رأيه أن الجائحة أتاحت فرصة غير مسبوقة للاستعداد وإعادة ابتكار أنفسنا استعداداً للمستقبل الرقمي. والاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يحفز المزيد من النمو والتأثير الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف المالية المستدامة والمساواة بين الجنسين والشمول المالي.

وحول دعم النمو والاستراتيجية الرقمية لدولة الإمارات وأبوظبي، قال الصايغ: «من موقعه كمركز مالي دولي وجهة تنظيمية، عمل سوق أبوظبي العالمي على تقديم اللوائح التنظيمية القوية والحلول المبتكرة التي تمكن الوساطة المالية، وتجذب المزيد من السيولة والاستثمارات، وترسخ النظام البيئي التكنولوجي في الإمارات والمنطقة الأوسع».

وتابع: «على الرغم من المناخ المملوء بالتحديات هذا العام، فقد نما عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 80% إلى 291، وتضاعفت أنشطة رأس المال الجريء ثلاث مرات مقارنة بالسنة الماضية. ويعود ذلك إلى أن مجتمعنا مدعوم جيداً من خلال مجموعتنا الواسعة من أنظمة الترخيص للمبتكرين التقنيين وأنشطة التمويل.

مبادرات جديدة

وأعلن الصايغ، عن مبادرات جديدة أطلقها سوق أبوظبي العالمي لدعم الخطط الرقمية والاقتصادية لدولة الإمارات وأبوظبي.

وقال: «تكمن أكثر المبادرات تميزاً التي نبدأها في تطوير منصة مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بدعم من غداً21، وبالتعاون الشركاء الاستراتيجيين المصرف المركزي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي ويوفر المختبر الرقمي بيئة رقمية آمنة وموثوقة؛ حيث يمكن للتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التعاون وإنشاء واختبار الحلول من أجل معالجة مشاكل وتحديات العالم الحقيقي، بمشاركة مباشرة من قبل الجهات التنظيمية».

مختبر رقمي

وأضاف: «سيمكن المختبر الرقمي لدى سوق أبوظبي العالمي من القيام بالنماذج الأولية السريعة واعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها مساعدة الشركات في التغلب على نقاط الألم أو الاستفادة من فرص السوق الجديدة؛ حيث كان سوق أبوظبي العالمي قد نشر مجموعة من الإرشادات التنظيمية حول معايير واجهة برمجة التطبيقات، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية».

وذكر أن مصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي، سيستضيفان بيئة رقمية لتمكين البنوك المرخصة في دولة الإمارات من اختبار مقترحات التكنولوجيا المالية تحت إشراف مشترك من المركزي والسوق.

تطوير ممر جديد للتكنولوجيا

وأوضح الصايغ، أن التوقيع على اتفاقية أبراهام، أتاح إنشاء ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية بين إسرائيل والإمارات- مركز الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال: «يسعدنا أن نعلن أن سوق أبوظبي العالمي قد وقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبنك هبوعليم، أكبر بنك في إسرائيل، من أجل دعم نمو وتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي في الإمارات وفي إسرائيل».

واختتم بالقول: «إننا أنشأنا مجموعة من تدابير المرونة التي أتاحت لمجتمع الشركات الناشئة شبكة الأمان التي يحتاج إليها، من أجل مواصلة الابتكار وإنشاء المنتجات التي ستغيّـر العالم، و ستلتقون بأكثر من 130 من رواد قطاع التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. وسيناقشون بعض القضايا والفرص الأكثر إلحاحاً التي تواجه التكنولوجيا المالية واقتصاداتنا في العقد المقبل. ففي نهاية المطاف، تهدف التكنولوجيا المالية إلى تحسين الشركات وحياة الناس».

وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر

ومن جانبه، قال عبد الحميد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي: «بات من الضروري على الجهات القائمة على النظام المالي العالمي من بنوك مركزية وسلطات تنظيمية وكذلك المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، البحث عن وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر، والاستفادة كذلك من الفرص التي أوجدتها هذه الجائحة».

وأضاف الأحمدي: «قد أوضحت لنا التطورات التي شهدناها في الأشهر الماضية هذا الأمر؛ حيث تزايد استخدام قنوات الدفع الرقمية وارتفع معدل الإقراض الرقمي، كما عملت المؤسسات على تعزيز إمكانياتها للقيام بالتحليلات الائتمانية بسرعة وكفاءة عالية، الأمر الذي يؤكد قدرة التكنولوجيا في تحسين طرق وأساليب أعمالنا ومستوى أدائنا».

وتابع بالقول: «وهذه لا شك تمثل المعالم الأولى الواضحة لمستقبلنا المالي ما بعد «كوفيد- 19»؛ حيث من المؤكد أن نظامنا المالي سيصبح أكثر ابتكاراً، ومرونة، ومتخذاً من التحول الرقمي أساساً له مهما كانت الظروف المحيطة به، وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، فإنه وعلى الرغم من أن منظومة الأعمال والوظائف والمهارات في القطاع هي في غاية التعقيد ستستمر التكنولوجيا في تحويل القطاع المالي والمصرفي، لاسيما فيما يتعلق بطريقة إنتاج وتوزيع واستخدام الخدمات المالية».

وذكر أنه «على الرغم من كل هذه المتغيّرات، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يمكنه إتاحة الفرص في مجال التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، موضحاً أنه جرى اجتياز شوط طويل خلال وقت قصير، وبدأنا نشهد ظهور شركات ناشئة في الإمارات، ما يدل على أن الدولة باتت في قلب ثورة التكنولوجيا المالية العالمية».

وقال عبد الحميد سعيد: «تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة نعمل اليوم على صياغة استراتيجية عمل وطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة وهي خطة تنمية متكاملة تشمل جميع القطاعات، وهذا لن يتحقق إلا بالمزيد من الطموحات وتكثيف جهودنا من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمالية، والهيئات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية والمواهب الإماراتية الواعدة والخبرات المقيمة في الإمارات».

بناء بيئة ملائمة

وأوضح أن هدف المصرف المركزي هو القيام بدور استباقي فيما يتعلّق ببناء بيئة ملائمة ومتطورة للتكنولوجيا المالية، وهذا لن يتحقق إلا بالاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة من قبل المصارف المركزية حول العالم.

وأضاف: «لقد أنشأنا مكتباً متخصصاً في التكنولوجيا المالية تقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية الخاصة بنا، التي ترتكز على الابتكار وبناء الكوادر والتطوير المستمر، ونحرص باستمرار على التعاون مع الهيئات التنظيمية للقطاع والشركاء مثل سوق أبوظبي العالمي لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في عدد من المجالات مع التركيز على أهمية وضع العملاء على رأس أولوياتنا، ولعل ما يتضمنه برنامج فينتيك أبوظبي من مبادرات يؤكد نجاح التعاون بين المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي».

وتابع: «بينما نبحث باستمرار عن الوسائل المناسبة للارتقاء بالأسلوب الذي نعتمده من أجل تحقيق أهدافنا، يعتبر منتدانا هذا- منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية- أبرز مثال على هذا النهج. فهو فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين كبار مسؤولي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم».

وقال عبد الحميد سعيد: «سنعمل على اكتشاف كيفية معالجة الترميز في أدوات الدفع للثغرات الموجودة في المدفوعات عبر الحدود، إضافة إلى مناقشة مسألة استخدام التقنيات في تسهيل عمليات الرقابة والإشراف، سنتطرق إلى الوسائل اللازمة لتعزيز الرقمنة في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

