«إياتا»: دبي نموذج للتعافي التدريجي للنقل الجوي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أكد محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن دبي تعتبر مثالاً في التعافي التدريجي لحركة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بعد فتح الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاع الطيران.

جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة الإعلامية، والتي تقام افتراضياً على هامش فعاليات الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي. وقال البكري إن دبي اتبعت بروتوكولات صارمة في قطاع الطيران والتي تتوافق بنسبة 100% مع فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران cart واللوائح الاتحادية للهيئة العامة للطيران المدني جنباً إلى جنب مع متطلبات الصحية على مستوى الإمارة.

وأضاف البكري أن دبي تعتبر مثالاً على أرض الواقع، في زيادة حركة الطيران شهرياً بعد إزالة العوائق أمام القطاع من بينها القيود الصارمة والحجر الصحي، فيما طبقت إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين والمقيمين والمواطنين.

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