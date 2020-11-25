شكرا لقرائتكم خبر عن الذراع الصحية لمجموعة «جايدي» تتطلع لطرح بـ3.5 مليار دولار في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطلع الذراع الطبية لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «جايدي» JD.com، إلى جمع ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في هونج كونج، في ما سيكون أكبر قائمة للرعاية الصحية في آسيا على الإطلاق، وفقاً لتقرير صادر الأربعاء.

ويأتي بيع أسهم «جايدي هيلث» JD Health العالمية، بعد أن جمعت الشركة الأم حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، في الوقت الذي تشهد فيه زيادة في الطلب على خدماتها أثناء الوباء.

وتتطلع الشركة؛ أكبر منصة للرعاية الصحية والصيدلية عبر الإنترنت في الصين، وفقاً لنشرة الإصدار، إلى بيع 381.9 مليون سهم بسعر 62.80 دولار هونج كونج (70.60 دولار هونج كونج للسهم)، وجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار هونج كونج (3.5 مليار دولار)، حسبما ذكرت «بلومبيرج».

وهذا من شأنه أن يقدّر قيمة الشركة بما يصل إلى 28.5 مليار دولار. وهي تهدف إلى إدراجها في 8 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة في نشرة الإصدار إن إجمالي إيرادات «جايديهيلث» JD Health ارتفع إلى 8.8 مليار يوان (1.34 مليار دولار) في النصف الأول من 2020، من 5 مليارات يوان في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت هونج كونج فيضاً من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2020، ولكن السوق تعرضت لضربة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اضطرت مجموعة «آنت»؛ الذراع المالية لشركة علي بابا المنافسة لـ«جايدي»، إلى تعليق إدراجها القياسي العالمي البالغ 35 مليار دولار تحت ضغط من السلطات الصينية.