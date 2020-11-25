انخفاض واردات الصين من النفط الخام 4% من روسيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت روسيا والسعودية في تصدر موردي النفط الخام للصين في أكتوبر، لكن الكميات الواردة من البلدين انخفضت مقارنة بمستويات سبتمبر مع كبح مصاف صينية مشتريات الخام.

تتنافس الدولتان، اللتان عززتا الصادرات للقوة الاقتصادية الكبرى، بقوة على احتلال المركز الأول بين موردي الخام للصين في 2020.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الأربعاء بأن الواردات من روسيا، والتي تشمل نفطا منقولا عبر خطوط أنابيب، بلغت الشهر الماضي 6.64 مليون طن، أي ما يوازي 1.56 مليون برميل يوميا.

وكانت الواردات من روسيا 1.82 مليون برميل في سبتمبر و1.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر من العام الماضي.

وصدرت السعودية 5.94 مليون طن، أي ما يوازي 1.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض 29 بالمئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي.

وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة من مستوى قياسي عند 3.9 مليون طن في سبتمبر إلي 1.63 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك.