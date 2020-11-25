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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 25-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
ومني الدولار بخسائر اليوم الأربعاء بفعل التقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا وتوقعات بدعم مالي من الحكومة الأمريكية الجديدة أدى لتحول الأموال من الدولار إلى أصول عالية المخاطر.
وسجلت العملة الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، ويعد كلاهما من المؤشرات على مستوى الإقبال على المخاطرة نظرا لارتباطهما الوثيق بتجارة السلع العالمية.
كما جرى تداول بتكوين، العملة المعروفة بتقلبها الشديد، قرب أعلى مستوى على الإطلاق في مؤشر آخر على استعداد أكبر لدى المستثمرين للمخاطرة.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.