شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوطه 29 جنيها.. استقرار سعر الذهب فى مصر عند 787 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر عند 787 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، وذلك بعد هبوط 29 جنيها فى سوق الصاغة آخر 48 ساعة، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 674 جنيها للجرام.

عيار 21 : 787 جنيها للجرام.

عيار 24 : 899 جنيها للجرام.الجنيه الذهب : 6296 جنيها.

أوقية الذهب 1805 دولار.

الذهب فى مصر انخفض 29 جنيها فى كل عيار بالسوق اخر 48 ساعة، وهو مؤشر لاحتمالية انتعاش فى حركة المبيعات، والمتضررة سلبا منذ بداية 2020، بنسبة هبوط بلغت 60 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، والانتعاش هنا مرتبط بهبوط الأسعار لأن المستهلك يبحث دائما عن شراء الذهب وقت هبوط الأسعار.

محسن فوزى أحد منتجى الذهب فى مصر عيار 18 ورئيس "كينج جولد" يقول، الذهب فى طريقه لتحقيق أكبر هبوط له أو بالتحديد أدنى سعر فى 4 أشهر عالميا، بفضل آمال تعافى اقتصادي عالمي، متوقعا أن يستمر الهبوط ليخسر الذهب قرابة مائة دولارا من سعره، مع اتجاه المستثمرين للتخلى عن المعدن النفيس، والاقبال على الدولار والاسهم.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر الذهب خسر قرابة 50 دولار، وتوقعات بمزيد من التراجع ليخسر 100 دولارا، وبمجرد بدء توزيع علاج فايز الأمريكية على الدول، فإن شهية المستثمرين سترتفع نحو المخاطرة والاتجاه نحو الاسهم والدولار، وهذا من شأنه تقليل الطلب على الذهب.