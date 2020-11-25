شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستُطبق مواعيد الفتح والإغلاق على المطاعم والأنشطة داخل الفنادق والقرى السياحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام، أصدرت وزارة التنمية المحلية قراراتها بتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم وغيرها، تلتها قرارت وزارة السياحة والآثار بتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم السياحية والبازارات وغيرها، فهل ستنطبق تلك القرارات على المطاعم داخل الفنادق والقرى السياحية؟

تشير المادة السادسة من قرار وزير السياحة والآثار، رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية، إلى استثناء كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو المحلقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار، من المواعيد المحددة بالقرار.

يذكر أن القرار نص على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منصف الليل شتاءً على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

وجاءت المادة الثانية لتنص على أن تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

أما المادة الثالثة فنصت على أن تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.