شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تدشن المنظومة الإدارية الموحدة للسلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول فى الانضمام لعضوية المنظمة الدولية لمنتجى النفط والغاز (IOGP)، وبناء على معايير IOGP فقد أتمت الهيئة مشروع توحيد المعايير القياسية لإدارة السلامة الشخصية والصحة المهنية وسلامة العمليات وحماية البيئة حيث اعتمد المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والكيميائي جمال فتحي، مساعد رئيس الهيئة للأمن الصناعى النظام الجديد والذى يتكون من جزئين رئيسيين الجزء الأول يتضمن نظام إدارة العمليات الخاص بالهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC OMS).

بينما يتضمن الجزء الثانى الكود الخاص بممارسة المهام المختلفة فى إطار معايير السلامة العالمية (EGPC HSE code of practice) والذى يتضمن المعايير الخاصة بتنفيذ نظام إدارة العمليات، نظم القيادة والتطوير والمتابعة، نقل المنتجات البترولية على الطرق، تحديد وتقييم مخاطر التشغيل وطرق التحكم، معايير السلامة على أجهزة الحفر البرية والبحرية، معايير السلامة الخاصة بالتحكم فى الاعمال مثل العمل على ارتفاعات ونظم عزل الطاقة وتصاريح العمل ودخول الاوعية المحصورة، معايير السلامة للتعامل مع المواد الخطرة،معايير سلامة العمليات،إدارة المقاولين ،مهمات الوقاية الشخصية ومعايير الجدارة الوظيفية للسلامة بجميع المستويات الوظيفية ،حماية البيئة والتنوع البيولوجى .

وذلك تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وفى إطار إستراتيجة وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتحديث وتطوير قطاع البترول على مستوى جميع عناصر العمليات الانتاجية (تطوير العنصر البشرى– تطوير طرق تنفيذ العمليات – تطوير الاصول والمعدات والمحطات) وتنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان بجميع مراحل صناعة البترول والغاز.

وفى هذا الإطار فقد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتعميم المنظومة الجديدة على جميع الشركات التابعة لتفعيلها وستقوم لجنة فنية متخصصة من الهيئة وممثلى بعض الشركات بمتابعة الشركات للتاكد من تنفيذ المنظومة الجديدة.