شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت.. وتخارج بيت الاستثمار الخليجي من مشروع بفلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.810 نقطة ليصل إلى مستوى 5569.99 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسراً 8.670 نقطة ليصل إلى مستوى 6170.55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.790 نقطة ليصل إلى مستوى 4374.56 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسراً 4.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4476.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 148.6 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9809 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها المنافع بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.87%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 7.98%، فيما تصدر سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.22% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.76%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.33%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي، تخارجه نهائياً من كامل مشروعه العقارية بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم استلام كامل الدفعات من قيمة البيع بإجمالي 4 ملايين دولار أمريكي بما يعادل 1.2 مليون دينار كويتي، وسيتم إدراج ربح مقداره 218.2 ألف دينار كويتي من خلال بيان الدخل، ضمن البيانات المالية للخليجي خلال الربع الرابع من عام 2020.