شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل شهية المخاطرة المرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفضل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،وضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1914$ الأعلى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1888 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1887$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي فى نحو ثلاثة أسابيع ، بفضل انحسار التوترات السياسية حول نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بصدد ملامسة أدنى مستوى فى 12 أسبوعا عند 92.01 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، خاصة أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،والتي سجلت مستويات قياسية جديدة.

تعاذ تلك المعنويات إلى توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي عززت الآمال أن تكون تلك اللقاحات متاحة للاستخدام فعليا للوقاية من العدوى قبل نهاية هذا العام.

وأيضا انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، بعدما أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسميا فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فى انتخابات 2020 ، ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر إدارته الحالية بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا إقرار رسميا من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من تأكيده الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ويخطط جو بايدن لترشيح الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي"جانيت يلين" لشغل منصب وزيرة الخزانة ،خلفا للوزير الحالي "ستفين منوشين" الذي أوقف تمديد برامج الإقراض لمواجهة جائحة فيروس كورونا ،من المتوقع أن تعمل يلين على توسيع الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأمريكي فى تخطي الإضرار الناجمة عن الموجة الثانية للفيروس التاجي.