شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تسجل معدلاً قياسياً لإنتاج الغاز من حقل «خورمور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «دانة غاز»، الأربعاء، عن تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق التابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم وبمعدل 418 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً في 18 نوفمبر 2020.

وقد سجلت دانة غاز، التي تمتلك حصة مقدارها 35% من أسهم شركة بيرل بتروليوم، ارتفاعاً على أساس سنوي في معدل إنتاجها في إقليم كردستان العراق خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 6% ليصل إلى 32400 برميل نفط مكافئ يومياً، بعد اكتمال مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز الجديدة في إقليم كردستان العراق خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «نحن سعداء بنجاح شركة بيرل بتروليوم في تحقيق هذا الإنجاز المهم في حقل خورمور، وهو يأتي ثمرة لجهودنا المتواصلة والمبذولة بهدف رفع معدل الطاقة الإنتاجية في لمحطة معالجة الغاز. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة العالمية، فإن هذا الإنجاز قد تحقق بعدما اكتمل مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز خلال شهر أغسطس الماضي مدعوماً بزيادة الطلب على الغاز نتيجة للأحوال الجوية الموسمية. ويعد ذلك شاهداً قوياً على تفاني فريق العمل في المحطة وجهوده الكبيرة لتعزيز كفاءة العمليات وترسيخ موثوقيتها».

وأضاف: «على الرغم من تأجيل مشروع إنشاء أول خطوط معالجة الغاز الجديدة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، على إثر إغلاق الحدود وفرض قيود على التنقل والسفر عقب تفشي فيروس «كوفيد- 19»، فيسرنا أن نعلن عن توقعاتنا باستئناف أعمال الإنشاء الميدانية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتؤكد كافة الأطراف المشاركة في مشروع خورمور التزامها التام بتنفيذ مشروع التوسعة بأسرع وتيرة ممكنة وبشكل آمن. وإننا نتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من أول خطوط معالجة الغاز في الربع الأول من عام 2023 كما نعمل جاهدين لإيجاد البدائل التي قد تمكننا من بدأ الإنتاج قبل هذا الموعد. ومن المتوقع أن يضيف هذا المشروع ما بين 175 – 200 مليون دولار سنوياً إلى إيرادات دانة غاز عند إتمامه وبدأ إنتاج الغاز».