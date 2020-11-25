اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 25-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد بابتعاده مؤخرا عن الدعم المستقر عند 123.45 لنلاحظ بدء تسجيله للأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 124.48 والذي شكّل مؤخرا الهدف الأول للمسار الصاعد.
حاليا وباقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80, نتوقع تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تحقيق السعر لأهداف إضافية قد تمتد بشكل أولي نحو 125.10 وبتجاوزه سينجح بالوصول نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز قرب 126.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.85 و 125.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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