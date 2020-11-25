شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينتعش– تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين إيجابية مؤشر ستوكاستيك والذي يتذبذب حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تشكله لاندفاع صاعد جديد محققا بذلك مستوى 967.50 وليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة. استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد من فرص تجاوزه قريبا للعائق المستقر عند 980.00 وليمنحه فرصة لتجديد الضغط على القمة المحققة سابقا والمستقرة قرب 1008.00. نطاق التداول المتوقع ما بين 940.00 و 1000.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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