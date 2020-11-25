شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل هدف جديد– تحليل -25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النحاس بتداولات يوم أمس مستوى إيجابي جديد بوصوله نحو 3.3290 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, الارتداد الحالي يعبّر عن احتياج السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع خلال الفترة القريبة ليستهدف بذلك أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.3600 و 3.4200 على التوالي.
لابد من التنويه الى احتمالية ارتداد السعر قبل تسجيله لأي هدف جديد نحو الدعم الإضافي المستقر عند 3.2000 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي وتأكيد الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.2200 و 3.3600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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