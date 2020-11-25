شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالانخفاض – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية هادئة ليرتد عن خط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.9010 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأن الثبات دون 0.9192 يمثّل شرط رئيسي لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط