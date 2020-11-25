شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الممتد – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 47.70 واخترقه مع افتتاح تداولات اليوم، ليفتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع على المدى القصير والمتوسط، ليتجه نحو زيارة مستوى 50.70 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، والذي سيبقى قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 46.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد